غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من طريق الواحات السبت القادم

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر، وذلك بطريق امتداد محور 26 يوليو تحديدًا في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه محور 26 يوليو.

ويستلزم ذلك غلقًا كليًا بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من طريق الواحات إلى محور 26 يوليو، لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم السبت الموافق 11 / 10 / 2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية لتيسير حركة المركبات خلال فترة الغلق:

