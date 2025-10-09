نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن إنجازات الإدارة العامة للبر وخدمة المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إنجازات الإدارة العامة للبر وخدمة المجتمع عن الفترة من يوليو ٢٠٢٥م حتى أكتوبر ٢٠٢٥م.

حيث حققت الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر ٢٠٢٥م، إنجازات بارزة في مجال البر وخدمة المجتمع، في إطار الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به الوزارة نحو أبنائها والمجتمع، حيث شملت هذه الإنجازات ما يلي:

١- صرف (٧٦٠) ألف جنيه إعانات وفاة لعدد (٣٨) موظفًا من أبناء الوزارة.

٢- صرف (٧٥٠) ألف جنيه معاشات لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إضافة إلى (٧٥٠) ألف جنيه دفعة واحدة عن ثلاثة أشهر، حيث تُقدَّم للنقابة إعانة سنوية من بند البر تبلغ (٣) ملايين جنيه تصرف على أربع دفعات متساوية.

٣- صرف (١٠) ملايين جنيه لإحياء فكرة مبادرة التكية المصرية دعمًا لمجالات التكافل الاجتماعي

٤- صرف (٥٠) مليون جنيه دعمًا لمساعدات أهل غزة.

٥- صرف (٢٠) ألف جنيه مساعدةً لإحدى الموظفات بالوزارة نظرًا لمرض زوجها.

٦- صرف (٢٠) ألف جنيه لأحد المصابين من غير العاملين بوزارة الأوقاف.

٧- سداد (١٢٠) ألف جنيه عن (٣١) موظفًا من المتوفين المقترضين، حيث تم إسقاط الديون عنهم وسداد جميع الأقساط المتبقية عن طريق الإدارة العامة للبر.

٨- صرف (١٠) ملايين جنيه قروضًا حسنة لعدد (٥٥٦) من أبناء الوزارة مع بداية العام الدراسي الحالي.

٩- وجارٍ صرف (١٠) ملايين جنيه أخرى قروضًا حسنة لعدد (٥٠٠) من أبناء الوزارة، على أن يتم الصرف خلال الشهر القادم بإذن الله.

وأكدت الوزارة أن جميع هذه المبالغ تم صرفها من باب البر، تحت الإشراف والتوجيه المباشر من الإدارة العامة للبر؛ تحقيقًا لمبدأ الحماية الاجتماعية وتعزيزًا للرضا الوظيفي وتنمية قيم الولاء والانتماء بين أبناء الوزارة.

وتنفرد وزارة الأوقاف بتقديم هذه الخدمات الاجتماعية المتميزة لموظفيها وللمجتمع، تأكيدًا لدورها الريادي في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن.