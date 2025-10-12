نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. وزير الري يلتقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالمهندس منصور بن هلال المشيطى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى.

وأكد الدكتور سويلم على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه، وهو ما يتجلى في تبادل الزيارات واللقاءات المكثفة للمسؤولين من الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه أشار المهندس المشيطى للعلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، ناقلا تحيات المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى ل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

وأكد الدكتور سويلم على دعم مصر الكامل للملكة العربية السعودية فى الإعداد للمنتدى العالمى الحادى عشر للمياه والمزمع عقده بالسعودية عام ٢٠٢٧، وإستعداد مصر للتنسيق الكامل مع الجانب السعودى في العملية التحضيرية للمنتدي، وتقديم الدعم الفني في عمليات التحضير في كافة النواحي، بما يُسهم في تحقيق المنتدى لمستهدفاته فى تقديم حلول لتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال إدارة الموارد المائية والتي بدأ تنفيذ أنشطتها في مجال تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات تعزيز التكنولوجيا ومعالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والتعامل مع تغير المناخ.

هذا ويجرى الإعداد لقيام وفد مصرى بزيارة لمحطة الإحساء لتحلية المياه للتعرف على الخبرات السعودية فى هذا المجال، وترتيب زيارة للجانب السعودى لمصر للتعاون فى تصميم وتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار.

سويلم يلتقى رئيس معهد قبرص

الدكتور سويلم:

- تشابه تحديات المياه بين مصر وقبرص، وتغير المناخ يؤثر سلبا على كلا البلدين

- أهمية تطبيق مبادئ WEFE NEXUS، وتعظيم الاستفادة من عناصر (الشمس - الرمال - المياه المالحة)

كما التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، ب الدكتور ستافروس مالاس رئيس معهد قبرص (CyI)، وهو مؤسسة بحثية وتعليمية غير ربحية ذات توجه علمي وتكنولوجي، ويعمل المعهد تحت مظلة مؤسسة قبرص للبحوث والتعليم (CREF).

وقد أشار الدكتور سويلم لتشابه تحديات المياه بين مصر وقبرص، والتأثير السلبى لتغير المناخ الذى يؤثر على كلا البلدين، مؤكدا على أهمية تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE NEXUS، وتعظيم الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - الرمال - المياه المالحة)، لتمكين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد قبرص في مجالات النماذج الرياضية المعنية بادارة المياه والتنبؤ بالأمطار، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد على التحلية بالطاقة الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي لإدارة المياه.