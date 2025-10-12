نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: تشابه تاريخ الرى العريق فى كل من مصر والهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بـ كانثا راو وكيل وزارة الموارد المائية بدولة الهند.

وقد اعرب الدكتور سويلم عن سعادته بمشاركة دولة الهند فى فعاليات "إسبوع القاهرة للمياه"، مشيرا لتشابه تاريخ الرى العريق فى كل من مصر والهند.

ومن جانبه.. أعرب وكيل وزارة الموارد المائية الهندى عن سعادته بالمشاركة فى إسبوع القاهرة الثامن للمياه، متوجها بخالص التقدير للدولة المصرية عل نجاحها فى إقرار السلام بالمنطقة.

وتم خلال الإجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الخزانات الجوفية، ومشروعات خزانات حصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، خاصة فى ظل ما تمتلكه كلا البلدين من خبرات كبيرة ومتميزة فى هذه المجالات، حيث تم الإتفاق على بدء إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية.

كما التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، ب الدكتور ستافروس مالاس رئيس معهد قبرص (CyI)، وهو مؤسسة بحثية وتعليمية غير ربحية ذات توجه علمي وتكنولوجي، ويعمل المعهد تحت مظلة مؤسسة قبرص للبحوث والتعليم (CREF).

وقد أشار الدكتور سويلم لتشابه تحديات المياه بين مصر وقبرص، والتأثير السلبى لتغير المناخ الذى يؤثر على كلا البلدين، مؤكدا على أهمية تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE NEXUS، وتعظيم الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - الرمال - المياه المالحة)، لتمكين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد قبرص في مجالات النماذج الرياضية المعنية بادارة المياه والتنبؤ بالأمطار، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد على التحلية بالطاقة الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي لإدارة المياه.