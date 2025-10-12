نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذهب يواصل التحليق في مصر ويسجل أرقامًا قياسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الذهب يواصل التحليق في مصر ويسجل أرقامًا قياسية جديدة

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة كبيرة مساء الأحد، حيث ارتفع الجرام بنحو 35 جنيهًا للمرة الثانية خلال اليوم، في موجة ارتفاع غير مسبوقة دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. ويأتي هذا الصعود مع تصاعد المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما جعل المستثمرين حول العالم يتجهون إلى الذهب كملاذ آمن amid حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

الارتفاعات المتتالية تهز سوق الصاغة

أكد تجار الذهب أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الترقب والدهشة بعد الزيادة الثانية في يوم واحد، إذ ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ دون وجود تعاملات قوية في السوق المحلي، مما يشير إلى تأثر السوق مباشرة بالتغيرات العالمية. كما لاحظ المتعاملون عزوف بعض المواطنين عن الشراء في انتظار استقرار الأسعار، بينما استغل آخرون الفرصة لبيع مدخراتهم مع تحقيق مكاسب سريعة.

تفاصيل أسعار الذهب في التعاملات المسائية

جرام الذهب عيار 14 سجل 3643 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 4684 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا في السوق المحلي – قفز إلى 5465 جنيهًا مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

جرام الذهب عيار 24 بلغ 6246 جنيهًا.

الجنيه الذهب وصل إلى 43720 جنيهًا.

الأسباب وراء الارتفاع القياسي في الأسعار

تعود موجة الارتفاع الحالية إلى التوترات المتزايدة بين أمريكا والصين والتي تهدد الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية وتذبذب أسعار النفط. كما ساهم تراجع الدولار عالميًا في تعزيز الطلب على المعدن النفيس، بينما في السوق المحلي أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد وندرة المعروض إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر.

توقعات الخبراء للفترة المقبلة

يرى محللون أن استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية سيدفع الذهب نحو مزيد من المكاسب خلال الأسابيع القادمة، وقد تتخطى الأسعار مستويات غير مسبوقة إذا واصل الدولار تراجعه. بينما يتوقع آخرون أن تشهد السوق المحلية حالة من الهدوء النسبي إذا استقرت أسعار الصرف وتمكنت الحكومة من ضبط الأسواق.

تتغير أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم أكثر من مرة، حيث تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسعر الدولار محليًا، ويتراوح مدى التغير اليومي بين 15 و20 جنيهًا للجرام صعودًا أو هبوطًا.

وينصح الخبراء بمتابعة الأسعار عبر المصادر الموثوقة قبل الشراء أو البيع لتجنب الخسائر الناتجة عن التذبذب السريع في الأسعار.