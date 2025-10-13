نص كلمة ترامب أمام الكنيست الإسرائيلى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، لإلقاء خطابه، وذلك بعد وصوله صباح اليوم الاثنين، إلى مطار بن جوريون بإسرائيل.

وحضر ترامب، جلسة للبرلمان الإسرائيلي، حيث صفق أعضاء البرلمان وقوفاً للرئيس الأمريكي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ.

وفور وصوله إلى مقر البرلمان، كتب ترامب في سجل الشرف، فيما وقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع. بداية جديدة.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس ترامب إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة الأسرى الإسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة، وتأتي الزيارة بعد قليل من إعلان الرئيس الأميركي أن الحرب "انتهت" في غزة خلال توجهه إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.