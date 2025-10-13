الجيش الإسرائيلى : الصليب الأحمر فى طريقه لتسلم نعوش الرهائن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 05:32 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة في جنوب قطاع غزة لتسلّم عدد من نعوش الرهائن.

وسلمت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، بتسليم كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على مرحلتين، حيث جرى نقلهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نقلهم إلى تل أبيب.

وتضمنت العملية استلام الصليب الأحمر الدولي لـ7 أسرى إسرائيليين في هذه المرحلة التي بدأت عند الساعة الثامنة صباحا، حيث تم نقلهم من شمال قطاع غزة إلى نقاط الاستلام المحددة، ضمن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، تلاها إطلاق الدفعة الثانية من خانيونس ومخيمات الوسطى في العاشرة صباحا.

وفور الافراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين، أكدت كتائب القسام في بيان على أن الاحتلال فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية.

وأضافت القسام أن ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، مؤكدا التزامه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك، مؤكدا أن المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، مضيفا: العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعتين، وعددهم 20، قبل تسليمهم إلى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ما يمهّد للمرحلة التالية من تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى وقف الحرب وتبادل الأسرى بالكامل.