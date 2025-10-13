المستشار الألماني: لولا جهد الرئيس السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف الحرب بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 05:32 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار الألمانى "فريدريش ميرتس" على هامش قمة "شرم الشيخ للسلام"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس السيسى على الجهد الذي قام به، والذي أسفر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أنه لولا جهد الرئيس ما كان يمكن التوصل إلى الاتفاق ذي الصلة، معرباً عن الأمل في أن يكون السلام ممتداً، مع استعداد ألمانيا للمساعدة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.