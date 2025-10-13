ترامب أمام الكنيست : شخصيتى فى الواقع تتمحور حول وقف الحروب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي: شخصيتي في الواقع تتمحور حول وقف الحروب.

وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي: "لا يجب أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى".

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إسرائيل، في الوقت الذي بدأت فيه حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بعد أيام من توصله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله مطار بن جوريون في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.