رئيس وزراء بريطانيا يشكر مصر وأمريكا وقطر وتركيا على جهودهم الدبلوماسية لوقف الحرب فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن شكره لمصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا على "جهودهم الدبلوماسية الحثيثة" للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأعرب ستارمر - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي - عن ارتياحه لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مضيفا أنه "من الضروري الآن أن نعمل معا لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وهذا سيكون محور تركيزي في مصر اليوم".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين- أن "التزام جميع الأطراف بهذه الخطة يعد أمرا أساسيا لإنهاء الحرب وبناء أسس نحو مسار مستدام لتحقيق سلام طويل الأمد".

وأكد ستارمر أن "المملكة المتحدة ستدعم المرحلة التالية الجوهرية من المحادثات لضمان تنفيذ خطة السلام".