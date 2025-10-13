ضبط صانع محتوى بث أغاني خادشه للحياء بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء وغير مجازة رقابياً بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل

"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين) وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.