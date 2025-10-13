نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين وسط استقرار السوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة حركة الدولار في البنوك



شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-10-2025، تراجعًا طفيفًا في 5 بنوك، حيث تراوحت الانخفاضات بين 10 قروش و18 قرشًا مقارنة بمستوى التعاملات في بداية اليوم، وفقًا للأسعار الرسمية المنشورة على مواقع البنوك الإلكترونية. هذا التراجع يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق مع تحركات تدريجية للأسعار في ظل ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.

أسعار الدولار في أبرز البنوك



سجل البنك الأهلي المصري 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، بانخفاض 16 قرشًا للشراء والبيع. بنك مصر جاء عند 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا. بنك القاهرة انخفضت أسعار البيع والشراء فيه بمقدار 18 قرشًا، لتسجل 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي سجل 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا، بينما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، بانخفاض 10 قروش.

أسباب التراجع وتحليل الخبراء



يرجع الخبراء سبب انخفاض الدولار إلى تحسن التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات الخارجية، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري. كما ساهم انخفاض الطلب على الدولار لدى بعض الشركات والمستوردين في هذا الانخفاض الطفيف. ويشير المحللون إلى أن هذه الحركة الصغيرة تعكس استقرارًا نسبيًا للسوق دون أي مؤشرات على تقلبات حادة في الأسعار.

تأثير الانخفاض على المستهلكين والسوق



يساعد انخفاض الدولار المواطنين على زيادة القوة الشرائية، خصوصًا للسلع المستوردة والإلكترونيات، كما يقلل من تكلفة الاستيراد على الشركات ما قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات محليًا. وقد شهدت بعض الأسواق نشاطًا ملحوظًا في عمليات التحويلات الدولية وشراء العملات الأجنبية، رغم التراجع الطفيف، ما يدل على استمرار ثقة المستثمرين في استقرار الجنيه.

توقعات الفترة المقبلة



يتوقع الخبراء استمرار استقرار سعر الدولار خلال الأيام القادمة مع احتمالية حدوث تذبذبات طفيفة حسب تحركات الأسواق العالمية والسياسات النقدية للبنوك الكبرى. ويحث البنك المركزي المواطنين على متابعة أسعار الصرف الرسمية قبل إجراء أي معاملات بالدولار، بينما ينصح المستوردون بالالتزام بالأسعار الرسمية لتجنب أي تأثيرات سلبية على السوق الموازية للعملة.