الرئيس السيسى للشعب الإسرائيلى: مدوا أيديكم بالسلام العادل فى هذه اللحظة التاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 08:24 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، موجها حديثه للشعب الإسرائيلي: مدوا أيديكم بالسلام العادل في هذه اللحظة التاريخية.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

ووصل على أرض شرم الشيخ الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.