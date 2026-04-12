الزمالك يوافق على رحيل سيف فاروق جعفر بشرط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 10:27 مساءً - أصبح سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس قائمة الراحلين عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال، وعدم الاعتماد على جهوده فى المباريات.



سيف فاروق جعفر خارج حسابات الجهاز الفنى



وخرج سيف جعفر من حسابات معتمد جمال منذ تلقيه عروضاً فى ميركاتو الشتاء، ولكن العروض لم تكن مناسبة مالياً لمستوى اللاعب، أو لظروف النادى وقتها، وقرر مسئولو الزمالك رحيل سيف جعفر فى الصيف فور تلقيه عرضا للرحيل، شرط أن يكون مناسبا للاعب ويلبى رغبات النادى على أن يتم حسم الأمر بالتشاور بين مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي بعد موافقة المدير الفني للفريق.



عقد سيف جعفر مع الزمالك



ويستمر عقد سيف جعفر مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل، واستقر الزمالك على يحيل اللاعب فى الصيف سواء بالبيع أو على سبيل الإعارة.