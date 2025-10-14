نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مقاتلات F-16 المصرية تثير إعجاب مرافقي ترامب من داخل الطائرة الرئاسي "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت سماء مدينة شرم الشيخ مساء اليوم مشهدًا استثنائيًا، مع وصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المدينة للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث رافقتها مقاتلات مصرية من طراز F-16 Fighting Falcon في استعراض جوي مهيب يعكس عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، ومستوى التنسيق الأمني والعسكري الرفيع بين البلدين.

تزامن الحدث مع انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

وجاءت الزيارة بالتزامن مع انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي يشارك في رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور أكثر من 20 قائدًا وزعيمًا من مختلف دول العالم، في حدث يوصف بأنه الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في غزة.

تفاعل واسع مع مشاهد دخول الطائرة الأجواء المصرية

ولاقت اللقطات المصوّرة للحظة مرافقة المقاتلات المصرية لطائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" تفاعلًا واسعًا بين المسؤولين الأمريكيين المرافقين للرئيس ترامب، حيث أعاد دان سكافينو، مساعد الرئيس الأمريكي ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، وكتب تعليقًا عليه:“Happening Now — Air Force One enters Egyptian airspace!”

رمزية المشهد وتأكيد متانة العلاقات المصرية الأمريكية

ويرى مراقبون أن المشهد الجوي المهيب في سماء شرم الشيخ يعكس رمزية خاصة في العلاقات المصرية الأمريكية، التي تشهد تنسيقًا وثيقًا في الملفات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، وقيادتها للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وإرساء السلام في المنطقة.