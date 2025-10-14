نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حوارًا مجتمعيًا مع ممثلي أهالي منطقة نزلة السمان بحي الهرم لعرض رؤية الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تأهيلها عمرانيًا باعتبارها إحدى المناطق الحيوية المتاخمة لهضبة الأهرامات وذات القيمة الأثرية والسياحية الفريدة.

وأكد المحافظ أن اللقاء جاء بتكليف من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لإحياء منطقة نزلة السمان وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي متكامل يعكس تاريخ المنطقة ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأهالي.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمد الخطيب استشاري المشروع، والمهندسة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي وزارة الإسكان، والمهندس محمد أحمد ممثل مجلس الوزراء، وعدد من ممثلي عائلات وأهالي المنطقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إعداد مخطط تفصيلي متكامل لتطوير نزلة السمان يراعي جميع الأبعاد العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، مع تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الأهالي لتلقي المقترحات والاستفسارات والعمل على تذليل أية معوقات خلال مراحل التنفيذ.

وأضاف أن أعمال التطوير لن تضر أي مواطن بل تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية لافتا أن مشروع إعادة الإحياء يستهدف تحويل نزلة السمان إلى منطقة نابضة بالحياة مع تعزيز فرص الاستثمار والسياحة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية الدولة 2030.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى آراء ممثلي أهالي نزلة السمان الذين أعربوا عن ترحيبهم بأعمال التطوير وإحياء المنطقة لما تمثله من نقلة حضارية وفرصة للنهوض بالمنطقة.

ومن جانبها أوضحت نائب محافظ الجيزة ان المشروع يهدف ايضا إلى دمج البعد الاجتماعي في عملية التطوير من خلال إشراك السكان في جميع مراحل العمل، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة عبر برامج تدريبية ودعم المشروعات الصغيرة والاستفادة من بعض المكونات الكائنة اضافه إلى جانب تطوير الأسواق والحرف التقليدية وتهيئة المنطقة لتكون نموذجًا للربط بين النشاط السياحي والتراث الأثري.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الخطيب استشاري المشروع أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع نزلة السمان تستند إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع وإعادة التأهيل العمراني للمناطق المتدهورة، من خلال إعادة استخدام المباني لأغراض السياحة والثقافة والحرف، وتحسين الواجهات والبيئة العمرانية، وتطوير الفراغات المفتوحة والخدمات بما يتكامل مع مشروع تطوير هضبة الأهرامات.

وثمّن الأهالي دعم الدولة لتطوير منطقة نزلة السمان، وذلك من خلال الموافقة على تطوير المنطقة دون الإزالة الكاملة واستثمار الفرص السياحية والثقافية والحرفية لتحقيق عائد اقتصادي مستدام للأهالي.

