ترامب مشيدا بمصر: أكثر أمانا من أمريكا وقيادتها تعرف ما تفعل.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستوى الأمن في مصر، مؤكدًا أنها بلد آمن وقوى مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال خلال تصريحاته للصحفيين على متن طائرته، عقب مغادرته مدينة شرم الشيخ مساء أمس، بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، ردًا على سؤال حول سبب إشادته بانخفاض معدلات الجريمة في مصر: مصر بلد قوي وآمن.. لن تصدقوا مدى قوتهم.. يمكنك أن تسير في شوارعها ليلًا دون أن تتعرض لأي خطر.

وأضاف: معدل الجريمة في مصر منخفض للغاية، ولا توجد جرائم عنف كالتي نراها في أمريكا، بإمكانك أن تتجول ليلًا في الحدائق أو الشوارع دون خوف من السرقة أو الاعتداء.. هذا لأن قيادتهم تعرف تمامًا ماذا تفعل .