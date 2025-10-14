المستشار الألماني: نتعاون مع مصر لعقد مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:29 مساءً - أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، مشاركة ألمانيا بفعالية في إعادة الإعمار، وفي إقامة نظام سلام مستقر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى تخصيص الحكومة الألمانية 29 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية عاجلة، والتعاون مع مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

وشكر فريدريش في بيان نشرته الخارجية الألمانية على منصة إكس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر، والحكومة التركية على جهودهم في الوساطة.

ووعد ميرتس بتقديم دعم إنساني لسكان قطاع غزة، يشمل المساعدات الطبية ومياه الشرب والمأوى الطارئ.

وكان ميرتس قد أكد قبل انعقاد المؤتمر أن الحكومة الألمانية على قناعة راسخة بأن حل الدولتين هو أفضل أمل لمستقبل يمكن فيه للإسرائيليين والفلسطينيين العيش معًا في سلام وأمن دائمين.

وشارك المستشارالألماني فيريدريش ميرتس أمس في مؤتمر السلام بمدينة شرم الشيخ ، ووصف اليوم بأنه "لحظة مهمة في كتب التاريخ للمنطقة وللعالم بأسره"، معربًا عن ارتياحه لإطلاق سراح آخر 20 رهينة، من بينهم 4 ألمان.