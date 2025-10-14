إعلام عبري: إسرائيل تدرس عرقلة فتح المعابر بحجة عدم تسليم باقى الجثث

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:29 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل تدرس عدم فتح المعابر ومنع دخول المساعدات إلى غزة بما في ذلك الكرفانات والمعدات الثقيلة، بحجة أن الفصائل الفلسطينية لم تسلم جثث الرهائن المتبقيين بالقطاع منذ أكتوبر 2023.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، أوصت المؤسسة الأمنية القيادة السياسية بعدم فتح معبر رفح ومنع نقل جميع المساعدات إلى القطاع، رد على عدم استجابة حماس لتسليم باقي جثث الرهائن.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جثث أربعة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة، تسلّمها عبر الصليب الأحمر من حركة حماس، الإثنين.

وقد أكدت كتائب القسام، أنه في إطار اتفاق لتبادل الأسرى، "تم تسليم يوم الاثنين جثامين الأسرى التالية أسماؤهم:- 1- غاي إيلوز 2- يوسي شرابي 3- بيفين جوشي 4- دانيال بيريز.

وقالت تقارير عبرية إن حماس نقلت رسالة للوسطاء تتحدث عن قيود خارجة عن إرادتها وظروف ميدانية فرضت تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن اليوم.