نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة لتسليم جهاز التابلت المدرسي لطلاب الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتحقيق التحول الرقمي داخل المدارس، تستعد المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لتسليم أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة من أولياء الأمور، بهدف ضمان تسليم الأجهزة بشكل منظم وآمن.

ويُعد جهاز التابلت المدرسي أحد الركائز الأساسية في تطبيق نظام التعليم الجديد القائم على الفهم والتحليل، حيث يعتمد الطالب من خلاله على مصادر متعددة للتعلم، منها المنصات الرقمية والبنوك المعرفية ومواقع الوزارة الرسمية. لذلك شددت المديريات التعليمية على أهمية تسليم جميع المستندات المطلوبة قبل استلام الجهاز.

الأوراق المطلوبة لتسليم جهاز التابلت

وتشمل الأوراق المطلوبة لتسليم جهاز التابلت حضور ولي الأمر شخصيًا إلى المدرسة، والتوقيع على إقرار رسمي يتعهد فيه بالحفاظ على الجهاز طوال فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية، وتسليمه في نهاية السنوات الثلاث بحالة سليمة.

كما يُشترط تقديم ثلاث صور من بطاقة ولي الأمر (الأب)، وصورة من بطاقة ولي الأمر (الأم)، بالإضافة إلى ثلاث صور من شهادة ميلاد الطالب، وصورة من إيصال سداد تأمين البريد بقيمة 105 جنيهات، والتي تمثل التأمين السنوي ضد التلف أو الفقد.

كذلك يجب تقديم صورة من إقرار ولي الأمر موقعة من كلٍّ من ولي الأمر والطالب، للتأكيد على استلام الجهاز واستخدامه في الأغراض التعليمية فقط.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان الاستخدام الأمثل لأجهزة التابلت داخل المدارس وخارجها، مشددة على أن الجهاز يُعتبر أداة تعليمية أساسية ضمن منظومة التعليم الرقمي الحديثة التي تطبقها الوزارة في المدارس الثانوية، بما يدعم رؤية الدولة في تطوير التعليم وبناء جيل جديد من المتعلمين القادرين على مواكبة التكنولوجيا والمعرفة الحديثة.