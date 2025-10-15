نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الثلاثاء ١٤ اكتوبر مع الوفد المشارك في النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ١١ - ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

رحب الوزير عبد العاطي بالشباب العربي المشارك من ١٣ دولة عربية، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا النموذج يعكس التزامها العميق بتعزيز المبادرات الشبابية العربية التي تصب في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للهوية العربية، مشيدًا بما يمثله هذا النموذج من منصة فاعلة للدبلوماسية الشبابية والتى تعزز الحوار العربي المشترك، وتمهد الطريق لتعاون مؤسسي بين البرلمانات الشبابية العربية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤثر قادر على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيم الحضارية للمنطقة، مشددًا على أهمية التضامن العربى في ضوء المصالح والمصير المشترك للدول العربية.

وأشار وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أن السياسة الخارجية المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، تقوم على مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" والانفتاح على كافة الأطراف الدولية، في إطار من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مع التمسك الراسخ بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مسلطًا الضوء على القمة التاريخية التي استضفتها شرم الشيخ يوم ١٣ اكتوبر لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية يظل محورًا ثابتًا في السياسة الخارجية المصرية.

كما أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تهدف إلى بناء أطر شبابية عربية مستدامة، منوهًا إلى الجهود الجارية بالتنسيق مع الأمانة العامة للبرلمان العربي لإطلاق منتدى البرلمانيين الشباب العرب، كمنصة لتمكين الشباب البرلماني العربي وتوسيع مشاركته في صياغة السياسات العامة، إيمانًا من مصر بدور الشباب كقاطرة للتنمية والتغيير الإيجابي.

ومن جانبه، استعرض د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من المبادرات العربية الشبابية التي تقدمها الوازرة بهدف تعزيز قيم التلاقي والعمل الجماعي، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم التكاتف العربي وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في قضايا مجتمعاتهم، مشيرًا إلى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الشباب وإتاحة الفرص أمامهم، باعتبارهم حجر الأساس في بناء المستقبل وصناعة التنمية.

واستمع الوزيران إلى مداخلات الشباب المشارك في نموذج المحاكاة، الذين قدموا مقترحاتهم بشأن آليات تمكين الشباب العربي في المستقبل، وسبل توحيد الجهود الشبابية بما يخدم مصالح الأمة العربية. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتوفير منصات حوارية دائمة، وتطوير السياسات الداعمة لدور الشباب في صنع القرار، بما يضمن خلق جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفاعلة في نهضة المجتمعات العربية.