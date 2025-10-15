بعد التعاقد مع توروب.. تعرف على أكثر المدارس الأوروبية حضورا مع الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:24 مساءً - تترقب جماهير النادي الأهلي الظهور الأول للدنماركى ياث توروب المدير الفني الجديد للفريق الأحمر أمام نوار بطل بوروندي يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم نية المدير الفني الجديد منح الفرصة كاملة لعادل مصطفى مدرب الفريق في إدارة المباراة فنيا والبقاء على دكة البدلاء لرؤية اللاعبين على الطبيعة في أول مباراة رسمية، إلا أن هناك تخوفا لدى البعض نظرا لحداثة المدرسة التدريبية القادم منها المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

احتضن الأهلي عبر تاريخه عددا واسعًا من المدارس الكروية، كل منها ترك بصمته الخاصة على جسد المجد الأحمر. ونرصد في التقرير التالى أهم المدارس التاريخية التي تعاقبت على تدريب الأهلى:

إنجلترا

تعتبر إنجلترا أكثر الدول التي مثلت الأهلى على مقعد المدير الفني برصيد 6 مدربين، أبرزهم آلان هاريس، الذي توج مع الفريق بأربع بطولات، منها لقب أفريقي خلال فترة التسعينيات من العام الماضى، كما تولى المسئولية سابقًا كل من بوف، ماكبريد، دون ريفي، باتلر، ومايكل إيفرت.

المجر

رغم عدم قوة المدرسة المجرية في التدريب على مستوى العالم، إلا أنها تعد صاحبة بصمة قوية داخل النادى الأهلى خاصة مع هيديكوتى خلال حقبة السبعينيات، حيث حقق الفريق 6 ألقاب أبرزها 5 بطولات دورى متتالية مع جيل التلامذة للمارد الأحمر الذى مثله إكرامى وصفوت عبد الحليم ومصطفى عبده ومختار مختار وغيرهم من النجوم، كما قاد ثلاثة مدربين مجريين الأهلى في مراحل مختلفة وهم تاديتش، بال تيتكوش، وكالوتشاي، لكنهم لم يحققوا النتائج المرجوة.

البرتغال

نجحت المدرسة البرتغالية بشكل كبير داخل جدران النادى الأهلى أبرزها مع مانويل جوزيه الذى حقق مع الفريق 20 بطولة متنوعة، من ضمنها 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، و6 بطولات دوري محلي، كما مر بالأهلي لاحقًا كل من توني أوليفيرا، جوزيه بيسيرو، وريكاردو سواريش ولكنهم لم ينجحوا مع الفريق ومروا مرور الكرام.

ألمانيا

شهدت ألمانيا تواجد أربعة مدربين، أبرزهم راينر هولمان، الذي حقق 4 ألقاب، وراينر تسوبيل صاحب الـ5 بطولات ، بجانبهم كان هناك فايستا وديكسي، ليعززوا من سمعة المدرسة الألمانية داخل جدران الأهلي.

هولندا

حضرت المدرسة الهولندية في تدريب الأهلى في ثلاث تجارب مع بونفرير، وبوث، ومارتن يول، ورغم أن الثلاثى أصحاب أسماء رنانة إلا أنهم فشلوا في تحقيق البطولات مع المارد الأحمر وهو ما جعلهم يعودون لبلادهم بخفى حنين.

المدرسة الإسبانية

ظهرت المدرسة الإسبانية مرتين داخل الأهلى أولها مع جاريدو الذى حقق مع الفريق بطولة الكونفدرالية عام 2015، إلا أنه فشل في تحقيق لقب الدورى الأمر الذى جعله يغادر القلعة الحمراء سريعا، وأخيرا خوسيه ريبيرو الذى فشل في اعتماد أوراقه مع الفريق بالرغم من امتلاك اسكواد قوى جدا، ليرحل سريعا دون وضع أي بصمة تذكر مع الفريق.