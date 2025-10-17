نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار البنزين..جنيهين للتر الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، مساء الخميس، أي بنسبة تتراوح ما بين 10.5% و13% بداية من صباح الجمعة 17 أبريل.

أسعار البنزين اليوم بعد الزيادة الأخيرة

وقررت اللجنة التالي:

رفع سعر بنزين 95 بنسبة 10.5%، ليصل إلى 21 جنيها للتر، مقابل 19 جنيها حاليا.

بنزين 92 بنسبة 11.6%، ليصل إلى 19.25 جنيه مقابل17.25 جنيه.

رفع سعر بنزين 80 بنسبة 12.7%، إلى 17.25 جنيه، مقابل 15.25 جنيه.

في حين بلغت الزيادة في سعر السولار نحو 13%، ليصل إلى 17.5 جنيه للتر.

وقررت اللجنة رفع اسعار متر الغاز للسيارات بنحو 3 جنيهات، ليصل إلى 10 جنيهات للمتر مقابل 7 جنيهات في السابق.

والزيادات الجديدة وصفها في سبتمبر الماضي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها قد تكون "الأخيرة" لكن بشرط "إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند المستويات الحالية.. مؤكدا أنه سيظل هناك دعم لسعر السولار".



قرارات الحكومة بشأن أسعار البنزين



وفي أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي عند 75 دولارًا، مقابل 82 دولارًا في موازنة 2024-2025.

وخفضت الحكومة في موازنة العام المالي الحالي مخصصات دعم الوقود في مصر إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه مُقدرة في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.