الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:27 صباحاً - فى إطار التواصل الإعلامى لاستعراض محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول الجهود المصرية المكثفة لدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، مع ممثلي كبرى الصحف الهندية ووكالات الأنباء الدولية، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها إلى نيودلهي.

استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التى عقدت يوم 13 أكتوبر والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفى الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة. كما تناول فى هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة فى قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار الذى تعتزم مصر استضافته فى شهر نوفمبر. كما أبرز وزير الخارجية تداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين على الملاحة في قناة السويس، والخسائر التى تكبدتها فى عائدات قناة السويس نتيجة التطورات الإقليمية.