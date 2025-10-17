نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أعرف اجرتك بكام؟ بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار..تعريفة المواصلات تتغير رسميًا في المحافظات في المقال التالي

بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار في مصر، تعرف على التعريفة الرسمية للمواصلات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، وأجرة التاكسي والميكروباص بعد التعديل، مع قرارات المحافظين لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.

مع إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، تحركت محافظات الجمهورية لتطبيق التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات العامة، سواء داخل المدن أو بين المحافظات، بما يتناسب مع نسب الزيادة المعلنة في أسعار الوقود.

القاهرة: متابعة ميدانية وتثبيت لأغلب التعريفات الداخلية

أعلن محافظ القاهرة عن تطبيق التعريفة الجديدة فورًا في جميع المواقف، مع التأكيد على عدم استغلال المواطنين. وجاءت الزيادة محدودة في بعض الخطوط الطويلة فقط، بينما استقرت تعريفة النقل الداخلي القصير دون تغيير يُذكر.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية بعد فجر اليوم داخل عدد من المواقف الكبرى مثل عبود ومدينة السلام والتحرير، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

الجيزة: التزام كامل وتطبيق رقابة مشددة

وفي محافظة الجيزة، أعلنت غرفة العمليات بالمحافظة أن نسبة الزيادة تراوحت بين 5% و10% فقط حسب طول الخط.

ووجّه المحافظ بمتابعة يومية لضبط أي مخالفات، مؤكدًا أن الزيادة جاءت متوازنة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع تفعيل خطوط الشكاوى الفورية لأي استغلال.

الإسكندرية: رفع طفيف في خطوط الضواحي

أما في محافظة الإسكندرية، فقد تقررت زيادة بسيطة في خطوط الضواحي مثل العامرية والبرج والعجمي، فيما تم تثبيت التعريفة داخل المدينة، بما في ذلك الأتوبيسات العامة.

وشدّد المحافظ على أن الأجرة الجديدة معلنة في جميع المواقف، وعلى المواطنين عدم دفع أكثر من السعر الرسمي.

الدقهلية: إعلان رسمي وضبط ميداني

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت المحافظة القائمة الرسمية للتعريفة الجديدة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، مشيرة إلى رفع أجرة بعض الخطوط الطويلة بنسبة 10% فقط.

كما تم تشكيل لجان متابعة ميدانية في مواقف المنصورة وأجا وبلقاس لضمان التطبيق الفوري للتعريفة.

أجرة التاكسي والميكروباص بعد الزيادة

التاكسي الأبيض (القاهرة والجيزة): فتح العداد يبدأ من 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، ويزيد الجنيه لكل 800 متر.

الميكروباص داخل المدن: زيادة تتراوح بين 25 قرشًا إلى 1 جنيه حسب طول الخط.

المواصلات بين المحافظات: زيادة متوسطة قدرها 10% على الأجرة السابقة.

وأكدت الحكومة أن الهدف من ضبط التعريفة هو تحقيق التوازن بين الزيادة في أسعار الوقود وعدم إثقال كاهل المواطنين، مع تكثيف حملات الرقابة لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية في جميع المحافظات.