نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي

أعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، وذلك عقب ارتفاع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي خلال الأيام الأخيرة.

ارتفاع البنزين والسولار وراء الزيادة الجديدة



وأوضح نصر في تصريحات خاصة أن الهدف من الزيادة هو تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية للطاقة، بما يضمن استمرار الإمدادات للمستهلكين دون أي انقطاع.

50 جنيهًا زيادة للأسطوانة المنزلية و100 جنيه للتجارية



وأكد أن الزيادة ستبلغ 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن المراجعة الدورية لأسعار الغاز بهدف الحفاظ على الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان استدامة عمليات التوزيع بعدالة في جميع المحافظات.

وفيما يخص الأسطوانات التجارية، أشار نصر إلى أن الزيادة ستصل إلى 100 جنيه، موضحًا أن هذا التعديل ضروري لموازنة أسعار الغاز مع تكاليف التشغيل الخاصة بشركات التوزيع وللحفاظ على استقرار النشاط التجاري.

بدء تطبيق الأسعار الجديدة الخميس المقبل



وأضاف أن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ رسميًا يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع على استعداد كامل لتنفيذ القرار دون أي تأخير في توريد الأسطوانات للمستهلكين.

اتحاد الغرف التجارية يؤكد: لا نقص في المعروض



وشدد رئيس الشعبة على أن الزيادة لن تؤثر على توافر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، موضحًا أن الشعبة تتابع بشكل يومي حركة العرض والطلب لضمان عدم حدوث أي نقص، مع استمرار تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

واختتم نصر بالقول إن السوق المحلي قادر على استيعاب الزيادة الجديدة، متوقعًا أن يتكيف المستهلكون والتجار سريعًا مع الأسعار المعدلة، ومؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.

ردود فعل المواطنين والتجار

وأثارت أنباء الزيادة المرتقبة تباينًا في ردود الفعل بين المواطنين، حيث أعرب البعض عن قلقه من تأثير الارتفاع على ميزانية الأسر محدودة الدخل، في حين أكد آخرون أن الزيادة كانت متوقعة بعد رفع أسعار البنزين والسولار. من جانبهم، أشار عدد من التجار إلى أن السوق سيحتاج فترة وجيزة للتأقلم مع الأسعار الجديدة، متوقعين أن تستقر حركة البيع خلال أيام قليلة من بدء التطبيق.