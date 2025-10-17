تقدم منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف الفيفا بعد التأهل إلى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - قفز منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الجمعة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الأخيرة.

منتخب مصر يصعد في تصنيف الفيفا

واحتل منتخب مصر المركز الـ 32 عالمياً بدلاً من المركز الـ 35، بعدما تغلب على منتخبا جيبوتي وغينيا بيساو بنتيجة 3 – 0، و 1-0 على الترتيب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، ليصعد إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

واحتفظ منتخب مصر بالمركز الثالث في قائمة المنتخبات الإفريقية بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلف منتخب المغرب الذي تصدر القائمة حيث يحتل المركز الـ 12 عالميًا، بينما حل منتخب السنغال في المركز الـ 18 عالميًا والثاني إفريقيًا.

وتقدم منتخب الجزائر 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الجمعة، عقب تأهله لبطولة كأس العالم 2026، حيث حل في المركز الـ 35 عالميًا والرابع إفريقيًا.

وجاء أكبر تقدم في المراكز لتصنيف فيفا لشهر أكتوبر الجاري، من نصيب منتخب النيجر، الذي تقدم 9 مراكز، بينما استمر منتخب إسبانيا في المركز الأول، فيما ارتقت الأرجنتين إلى مركز الوصافة، وتراجعت فرنسًا للمركز الثالث.