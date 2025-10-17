اللجنة المصرية فى غزة تجهز أماكن لتسكين العائلات الفلسطينية النازحة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - بدأت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة أعمالها في شمال القطاع، حيث شرعت في تجهيز أماكن مخصصة لتسكين العائلات النازحة ويأتي هذا العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة المصرية، وحرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة بدأت العمل في تجهيز أماكن لإيواء الآلاف من النازحين بتوجيهات من القيادة المصرية في شمال القطاع، وأشار إلى أن اللجنة تقوم بتوزيع المياه وحفر الآبار وبدأت في تشغيل المخابز وتوفير كل ما يلزم الأشقاء الفلسطينيين لتعزيز صمودهم وكما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: لا لتهجير الفلسطينيين.. ففلسطين للفلسطينيين".

وأعربت مصر عن تطلعها لتحقيق السلام والتعاون مع الجميع، لبناء شرق أوسط خال من النزاعات، يتم بناؤه على العدالة والمساواة في الحقوق، وعلى علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي بين جميع شعوبه بلا استثناء، جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته رئاسة الجمهورية، الاثنين، عقب اختتام أعمال "قمة شرم الشيخ للسلام"، والتي رأسها كل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشارك فيها رؤساء دول وحكومات كل من (الأردن، قطر، الكويت، البحرين، تركيا، إندونيسيا، أذربيجان، فرنسا، قبرص، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أسبانيا، اليونان، أرمينيا، المجر، باكستان، كندا، النرويج، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، السعودية، اليابان، هولندا، وبارجواي، والهند)، بالإضافة إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق.