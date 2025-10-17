وزير الخارجية يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندى سبل تعزيز التبادل التجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - خلال زيارته إلى نيودلهي، جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي اليوم الجمعة، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجارى ومضاعفة الاستثمارات الهندية فى مصر.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للعمل المشترك لزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى ظل الإمكانيات التى يتمتع به البلدان وبحيث يصل التبادل التجارى الي 12 مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار. كما أكد على الاهتمام بمضاعفة الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، مشيرا الى توفير كل سبل الدعم للشركات الهندية للاستثمار في مصر، مبرزا جهود الحكومة المصرية فى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، بما يسهم فى تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية، فضلا عن عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندى القادمة الى مصر خلال الربع الاول من العام القادم، وذلك فى إطار تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والهند.

كما أشار وزير الخارجية خلال الاتصال الي سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات ناجحة، مستعرضاً الميزات النسبية التي يتيحها الاقتصاد المصري والمساعى الراهنة لتصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقاعدة انطلاق للأسواق الأجنبية، والجهود المبذولة لتعزيز التبادل التجارى من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأوضح وزير الخارجية أهمية زيارة وزير التجارة والصناعة الهندى المقبلة الى مصر على رأس وفد من رؤساء كبرى الشركات الهندية أعضاء اتحادات الصناعات الهندية، للتعرف على الفرص والإمكانات المُتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديد مجالات الاستثمار المُمكنة، وبحث فرص تخصيص منطقة صناعية للهند في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.