المران الأخير للنادى الأهلى قبل مواجهة إيجل نوار فى دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك جانب من تحرك فريقها لخوض المران الأخير قبل مواجهة ايجل نوار البوروندى غدا السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، عُقد صباح اليوم ،الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي و«إيجل نوار» للاتفاق على كافة الترتيبات التنظمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة «الثالثة بتوقيت بوروندي» في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الأهلي: سمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر المطعم بالاخضر.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.