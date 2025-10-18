نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكريات نصر أكتوبر: وزير التعليم الأسبق يروي تجربته في المقال التالي

وزير التعليم الأسبق: نصر أكتوبر يوم فخر واعتزاز

حرب أكتوبر حرب أكتوبر، قال الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التعليم الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر عبر قناة " المحور" من خلال برنامج "الخلاصة" أن يوم انتصار حرب أكتوبر هو يوم مميز للغاية للمصريين.

وأوضح أنه يشعر بالشرف والفخر لمشاركته في يوم العبور رفقه الجنود المصريين، لافتا إلى أنه شارك في الحرب منذ بدايتها وحتى نهاية الحرب ووقف إطلاق النار.

وأوضح خلال حديثه أنه وثق هذه الأحداث من خلال كتابه الذي يتحدث فيه عن السيرة الذاتية الخاصة به.

الدكتور أحمد جمال الدين

وتخرج وزير التعليم الأسبق من جامعة القاهرة عام 72، وتم تجنيدة في الجيش خلال نفس العام في كلية ضباط الاحتياط، وتخرج منها قبل انطلاق الحرب بشهرين فقط بعد نهاية فترة التدريب.

وأشار إلى أنه تم إلحاقه بالفرقة " 16" الموجودة بالجيش الثاني المتمركزة على ضفاف القناة.

وحصل على إجازة بعد شهر من التواجد داخل الفرقة، ولكن تم قطع الإجازة الخاصة به وعند عودته شعر بأن هناك استعدادات حقيقة للحرب.

ولفت إلى أنه صدرت الأموار في يوم 3 أكتوبر 1973 بالانتقال من مكان تواجد الفرقة في منطقة أبو سلطان، والتقدم إلى قرب القناة في منطقة تسمى "ساربيوم"، وعرفنا بموعد انطلاق الحرب يوم 6 أكتوبر صباحًا.مؤكدًا أنهم كانوا يعلمون أن الحرب ستقوم في الساعة الثانية ظهرًا والعبور سيكون في تمام الساعة الرابعة.

تفاصيل العبور

وقال جمال: يوم السادس من أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا انطلقت الحرب، وبدأنا في العبور تحت مظلة الطيران المصري، والمدفعية، وتحركنا معهم في نفس اللحظة في اتجاه قناة السويس، وعند الوصول إلى القناة وضعنا السلالم على الساتر الترابي، لمساعدة الجنود على الصعود بشكل سلس، ونفس الوقت كانت تعمل مدافع المياة من أجل شق الطريق للمعدات الثقيلة.

وأوضح أنه تم الاستيلاء ليلًا على التبة 141 أعلى وأعمق تبة احتلها الجيش المصري خلال الحرب في يوم 11 أو 12 أكتوبر.