نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب كلية طب قصر العيني ينظمون معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية في إطار احتفالات أكتوبر. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم طلاب الكلية معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية من ابتكاراتهم، عبّروا من خلالها عن روح الانتماء والوطنية، وجسّدوا قيم الإبداع التي تجمع بين الفن والعلم.

أُقيم المعرض تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وإشراف إدارة رعاية الشباب.

تضمّن المعرض لوحات فنية ومجسمات ومشغولات يدوية أبدعها الطلاب بأفكار مبتكرة عكست روح أكتوبر وما تمثله من قيم التضحية والعطاء، وشهد إقبالًا من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين أشادوا بمستوى الأعمال المعروضة.

وأشاد الدكتور حسام صلاح بمشاركة طلاب الكلية، مشيرًا إلى أن “المعرض يعكس الوجه الإنساني والإبداعي لطلاب قصر العيني، الذين يجمعون بين التفوق العلمي والقدرة على التعبير الفني، ليبرهنوا أن الطبيب القصرعيني ليس فقط علمًا في مهنته، بل أيضًا فنانًا في رؤيته وإحساسه.”