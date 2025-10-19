نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجلينا أيخهورست : العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شراكة حقيقية وقائمة على التفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل شراكة حقيقية ومتوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشيرة إلى أن حجم التجارة بينهما يتجاوز 32 مليار دولار، بما يعادل 22% من إجمالي حجم التجارة في مصر، وهو رقم مرشح للزيادة في المستقبل القريب.

وأضافت أن تطوير التعاون في مختلف القطاعات، وخاصة الزراعية، أسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحسين جودة المنتجات، بما يتوافق مع معايير السوق الأوروبية.

وأضافت أيخهورست، في لقاء خاص مع برنامج "أحداث الساعة" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن التجربة المصرية الأوروبية أظهرت مرونة كبيرة من الجانب المصري في تعديل معايير الجودة والتكيف مع احتياجات السوق، مما ساعد في تحقيق نمو ملموس في الصادرات الزراعية، وخلق فرص استثمارية ووظائف جديدة تعزز الاقتصاد المصري.

وأكدت أن التفاهم القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد نموذجًا للتعاون الاستراتيجي الذي يضمن مصالح الطرفين على المدى الطويل.

وأكدت السفيرة أن مصر تمتلك مزايا جغرافية وتاريخية تجعلها شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البلاد تستثمر بشكل مستهدف في المجالات التي تحقق التكامل بين احتياجات الطرفين.

وقالت إن هذه الشراكة المتنامية توفر فرصًا للتجارة والاستثمار والابتكار، وتدعم التقدم الاقتصادي المستدام، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في الأعوام القادمة.