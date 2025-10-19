نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: القمة الأوروبية تمثل خطوة جديدة تعكس استمرار الثقة في مصر واقتصادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 يمثل خطوة غير مسبوقة نحو شراكة حقيقية، مضيفة أن الاتفاقية ترافقت مع حزمة مساعدات مالية ضخمة بلغت 7.4 مليار يورو، وهي ثاني أكبر حزمة يقدمها الاتحاد الأوروبي عالميًا لشريك من خارج الاتحاد بعد أوكرانيا.

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وتؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

وأضافت أيخهورست، في تصريح لبرنامج "أحداث الساعة" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن الاتفاقية أدت إلى تنظيم مؤتمر استثماري ضخم في القاهرة الصيف الماضي، شارك فيه أكثر من 2000 شركة، منها 700 شركة أوروبية، وأسفر عن توقيع 35 مذكرة تفاهم واتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 67 مليار يورو.

وأكدت أن هذه الفعاليات تهدف إلى جمع القطاع الحكومي والخاص والأكاديميين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول طاولة واحدة لمناقشة الحلول العملية للتحديات مثل الجمارك، وتأمين العمالة الماهرة، وزيادة الصادرات والواردات.

وأكدت السفيرة أن المستقبل يحمل المزيد من المبادرات، مشيرة إلى القمة الأولى للاتحاد الأوروبي مع مصر والدول العربية والمتوسطية والأفريقية المقرر عقدها الأسبوع الجاري، والتي ستتضمن فعالية اقتصادية تجمع القطاع الخاص والأكاديميين والعلماء لمناقشة الابتكار والبحث العلمي.

وأضافت أن مصر ستوقع على برنامج "هرايزن" الأوروبي، وهو صندوق قيمته 93 مليار يورو للبحث والابتكار والتعاون الصناعي، ما يتيح للبلاد الاستفادة من الشراكة مع جميع شركاء البحث في أوروبا وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.