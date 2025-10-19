نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: الكشري والملوخية من أطباقي المفضلة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إنها استمتعت بتجربة الطعام المصري التقليدي، مشيرة إلى أنها من محبي "الكشري" و"الملوخية"، واصفة الكشري بأنه طبق مصري أصيل.

وأضافت خلال لقاء خاص لبرنامج " أحداث الساعة"، مع الاعلامية خلود زهران، على شاشة " إكسترا نيوز،"، أن بعض الأشخاص أخبروها بأن الكشري قد يكون له جذور خارجية، لكنها ترى أنه أصبح جزءًا من الهوية الغذائية المصرية وأنه يُعتبر وجبة شعبية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، على إعجابها بتنوع المأكولات المصرية وقدرتها على الجمع بين النكهات التقليدية والصحية.