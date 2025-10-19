نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي: منظومة تشغيل ذكية ومستدامة في مطار القاهرة الجديد ودعم استثمارات الطيران المدني لتحقيق اقتصاد أخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي: منظومة تشغيل ذكية ومستدامة في مطار القاهرة الجديد ودعم استثمارات الطيران المدني لتحقيق اقتصاد أخضر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “مبنى 4” بمطار القاهرة الدولي، وعدد من ملفات تطوير قطاع الطيران المدني.

مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية 30 مليون راكب

استعرض وزير الطيران المدني تطورات تنفيذ مشروع “مبنى 4”، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد لن تقل عن 30 مليون راكب سنويًا، ما سيرفع إجمالي طاقة مطار القاهرة إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا.

وأشار إلى أن المبنى سيعتمد على أحدث التقنيات الذكية، ليكون من أكثر مباني الركاب تطورًا عالميًا، ويوفر تجربة سفر استثنائية ومتكاملة للمسافرين.

توجيهات رئاسية ببناء منظومة تشغيل حديثة ومستدامة

أكد الرئيس السيسي ضرورة أن يستند المشروع إلى منظومة تشغيل متطورة تشمل أحدث النظم في الملاحة الجوية، والعمليات الأرضية، وإدارة المباني، مع دمج الابتكارات التقنية ونتائج الأبحاث والتطوير، لبناء بيئة ذكية ومستدامة تواكب المعايير العالمية للطيران المدني.

خطة لرفع كفاءة قطاع الطيران وزيادة طاقته الاستيعابية

تابع السيد الرئيس جهود الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني، في إطار خطة الوزارة للوصول إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بحلول نهاية 2025، بما يدعم مستهدفات الدولة في استقبال 30 مليون سائح سنويًا.

كما وجّه الرئيس بضرورة تحسين جودة الخدمات داخل المطارات المصرية والتعامل السريع مع أي شكاوى من المسافرين لرفع مستوى الثقة في منظومة الطيران الوطني.

تعزيز الاستثمارات والتحول إلى اقتصاد أخضر

وجّه الرئيس السيسي بتوسيع الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران، من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية، اتساقًا مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطيران المستدام.