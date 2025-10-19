البايرن يحسم كلاسيكو ألمانيا

البايرن يحسم كلاسيكو ألمانياحسم فريق بايرن ميونيخ قمة الدوري الألماني بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت.

سجل الدوليان الإنجليزي هاري كاين والفرنسي ميكايل أوليسيه هدفي بايرن ميونيخ في الدقيقتين (22 و79)، فيما أحرز يوليان براندت هدف بوروسيا دورتموند في الدقيقة 84.

ورفع بايرن ميونيخ بفوزه السابع تواليا دون تعادل أو هزيمة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب العام، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه لايبزيغ، الذي يحتل المركز الثاني.

وفي المقابل، مني بوروسيا دورتموند بهزيمته الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، ويتراجع من المركز الثاني إلى الرابع.

وفي مباراة ثانية، استفاد فريق لايبزيغ من هزيمة دورتموند، فتقدم إلى وصافة الترتيب بعد فوزه على ضيفه هامبورغ (2-1).

وسجل النمساوي كريستوف باومغارتنر هدفي لايبزيغ في الدقيقتين 45 و50، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن دورتموند المتراجع إلى المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هامبورغ عند ثمان نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثالثة، تقدم فريق شتوتغارت أيضا إلى المركز الثالث بفوزه على مضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، سجلها البرتغالي تياغو توماش (35) وماكسيميليان ميتلشتات (55) وأنجيلو ستيلر (80).

وبهذا الفوز، رفع شتوتغارت رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وأقيمت ثلاث مباريات أخرى، ففي الأولى أبقى باير ليفركوزن سجله خاليا من الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة في كافة المسابقات بفوزه على مضيفه ماينز (4-3).

وفي الثانية، أنقذ اللبناني الأصل سعيد الملا فريقه كولن من الخسارة بتسجيله هدف التعادل أمام ضيفه أوغسبورغ (1-1)، أما في المباراة الثالثة، فقد تعادل فيردر بريمن مع هايدنهايم (2-2).