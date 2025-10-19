آرسنال يحافظ على صدارة البريميرليغ

آرسنال يحافظ على صدارة البريميرليغحافظ فريق أرسنال على صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فولهام في الجولة الثامنة من "البريميرليغ"، التي شهدت أيضا فوز مانشستر سيتي على ضيفه إيفرتون.

في المباراة الأولى، انتزع أرسنال فوزا ثمينا من مضيفه فولهام بهدف دون رد، سجله اللاعب البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة (58)، وهو الهدف الوحيد في اللقاء.

ورفع أرسنال، بفوزه السادس في المسابقة مقابل تعادل وهزيمة، رصيده إلى 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني مؤقتا. فيما مني فولهام بهزيمته الرابعة مقابل فوزين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، سجل النرويجي إرلينغ هالاند ثنائية قاد بها فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه إيفرتون (2-0) في اللقاء الذي أقيم في مانشستر. وسجل هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 58 و64، مواصلا بذلك تسجيله في المباراة الحادية عشرة على التوالي مع منتخب بلاده وفريقه مانشستر سيتي، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم و14 هدفا في كافة المسابقات.

ورفع مانشستر سيتي بفوزه الثالث تواليا والخامس في المسابقة مقابل تعادل وهزيمتين، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتا حتى نهاية مباريات الجولة، فيما مني إيفرتون بهزيمته الثالثة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر.

كما أقيمت أربع مباريات أخرى في الجولة ذاتها، حيث تغلب برايتون على ضيفه نيوكاسل (2-0)، وحقق بيرنلي فوزه الثاني هذا الموسم على حساب ليدز يونايتد (2-0)، فيما عمق سندرلاند جراح ولفرهامبتون وألحق به الهزيمة السادسة (2-0)، بينما انتهت مباراة كريستال بالاس مع ضيفه بورنموث بالتعادل (3-3).