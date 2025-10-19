نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: أحب اسم مبادرة "حياة كريمة" لأنه يعبر عن كرامة الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن برنامج "حياة كريمة" يعكس بشكل واضح الثقافة المصرية والحرص على تمكين المواطنين من حياة كريمة ومليئة بالوفرة، مشيرة إلى أن اختيار مصر لمجالات عمل البرنامج جاء بعناية ليغطي القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتنمية بشكل عاجل.

وأضافت خلال لقاء خاص لبرنامج "أحداث الساعة" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز "، أن تأثير البرنامج كان كبيرًا وواضحًا في مختلف المحافظات، مؤكدة أنها زارت عدة مشروعات منذ عام واحد، ورأت بنفسها التغيرات السريعة والتحسينات الملموسة في حياة المواطنين.

وأكدت أن الدعم لمصر لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي فقط، بل يشمل أيضًا العديد من الدول الأخرى، مشيرة إلى أن تنوع الشركاء الدوليين يعزز الاستثمار ويضمن فرصًا أوسع للنمو، خصوصًا من دول آسيا وإفريقيا.

وأوضحت أن هذه العلاقات متعددة ومتوازنة تساعد مصر على الاستفادة من الخبرات والتمويل الدولي، بما يسهم في استمرار التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في الأعوام القادمة.