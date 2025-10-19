عاجل- مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد فوز تاريخي يؤكد ريادتها العالمية في مجالات الجودة والمعايير

أحمد جودة - القاهرة - مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد فوز تاريخي يؤكد ريادتها العالمية في مجالات الجودة والمعايير

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية على الساحة الدولية، تسلمت مصر رسميًا رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة 3 أعوام، بعد فوزها في التصويت الذي جرى بين الدول الأعضاء، حيث حصلت مصر على تأييد 63 دولة مقابل 49 صوتًا لمنافسها من الأرجنتين.

ويُعد هذا الفوز غير مسبوق في تاريخ مشاركة مصر بالمنظمة، ويعكس الثقة الدولية في الكفاءات والخبرات المصرية، وكذلك المكانة المتميزة لمصر داخل المؤسسات الدولية المعنية بوضع المعايير والمواصفات العالمية للجودة.

وأكدت تقارير دولية أن حصول مصر على هذا المنصب جاء نتيجة جهود دبلوماسية ومهنية مكثفة، ومشاركات فاعلة في تطوير منظومة المواصفات القياسية، إلى جانب دعم القيادة السياسية لملف تعزيز جودة الإنتاج الوطني ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ويمثل هذا الفوز اعترافًا دوليًا بدور مصر الريادي في دعم منظومة الجودة والتنمية المستدامة، كما يعزز مكانتها كأحد أبرز المساهمين في صياغة السياسات والمعايير العالمية للتقييس، بما يخدم الصناعة والاقتصاد المصري على المدى الطويل.