الرئيس السيسي عن ظروف مصر قبل حرب أكتوبر: فرق بين الحكاية وإنك تعيشها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الظروف قبل حرب أكتوبر وفضل ربنا علي الدولة المصرية وقتها قائلا: "خط بارليف على قناة السويس.. خلي بالكم يعني.. لكن بين قناة السويس والحدود 200 كيلو".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الموضوع يعني من كتر الأحداث فيه نقاط كتير وتفاصيل كتيرة يمكن متبقاش واضحة لينا.. مهما قولنا وحكينا فيه فرق بين الحكاية وإنك تعيشها .. إنك تحكي حاجة أو تعيش التفاصيل".