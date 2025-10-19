أخبار مصرية

الرئيس السيسي عن ظروف مصر قبل حرب أكتوبر: فرق بين الحكاية وإنك تعيشها

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسي عن ظروف مصر قبل حرب أكتوبر: فرق بين الحكاية وإنك تعيشها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الظروف قبل حرب أكتوبر وفضل ربنا علي الدولة المصرية وقتها قائلا: "خط بارليف على قناة السويس.. خلي بالكم يعني.. لكن بين قناة السويس والحدود 200 كيلو".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الموضوع يعني من كتر الأحداث فيه نقاط كتير وتفاصيل كتيرة يمكن متبقاش واضحة لينا.. مهما قولنا وحكينا فيه فرق بين الحكاية وإنك تعيشها .. إنك تحكي حاجة أو تعيش التفاصيل".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا