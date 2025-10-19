الرئيس السيسى: منذ اليوم الأول كان هدفنا إيقاف الحرب وإدخال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: إننا سعداء بكل ما حدث اليوم وما سمعناه اليوم والطاقة الإيجابية العظيمة التي تلقيناها اليوم .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: دائما شهر أكتوبر يتفضل علينا الله فيه وتحقق مصر فيه إنجازات كبيرة جدا وهذا الشهر أيضا وله طعم مختلف أيضا، بقالنا سنتين بنحاول نصل إلى حل أو إيقاف للحرب ولم يتغير من أول يوم وهدفنا أن تكون أى بلد في أمن وسلام واستقرار، كان هدفنا إيقاف الحرب وإدخال المساعدات للإخوة الفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وحاولنا خلال السنتين الماضيتين ولم يتوقف جهدنا، واستمرت إرادتنا بنفس العزم واتصالات مستمرة مع كل دول العالم، وكل الدول المعنية بإيقاف الحرب.

ويشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة- اليوم الأحد- الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.