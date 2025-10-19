أخبار مصرية

ضبط 108720 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

ضبط 108720 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية،  وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (108720) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1832) سائق تبين إيجابية عدد (98) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (938) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (134) سائق تبين إيجابية عدد (7) حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام ، كما تم التحفظ على
عدد (3 ) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا