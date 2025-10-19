الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام قوي وبيكم لازم نعبر ظروفنا الصعبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - أقسم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قائلا: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام قوى لكن التحدى كبير قوى ولا بد إننا نجتهد ونعمل أقصى جهد بيكم إنتم بتحملكم والله أنا مش بجامل بيكم لازم نعبر ظروفنا الصعبة ولا بد أن يتحسن اقتصادنا.

يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة- اليوم الأحد- الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.