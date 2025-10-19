الرئيس السيسي: "اللي حصل في 2011 كان شكلا من أشكال الحرب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أحداث عام 2011 كانت شكلا من أشكال الحرب، قائلا: "محدش يقدر يحمي بلدنا زي ما ربنا حماها.. وبقولها بملء الفم.. محدش يقدر يقف ضد إرادة ربنا.. لم يخلق.. بس إحنا كبشر نحاول نكون منصفين بأن نقول ده.. وأيضا نشكره على ده علشان يساعدنا.. من حمده زاده".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "البلد اللى هتنجي من حرب أهلية هتدمرها بالكامل.. ودي حرب تانية.. اللى حصل في 2011 كان شكل من أشكال الحرب.. مختلف عن حرب أكتوبر وما قبلها.. ربنا أراد أنها تنجو.. وتقف".