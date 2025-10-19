الرئيس السيسي: ما نحن فيه هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: رغم أن الناس ربما تجد الظروف صعبة ولكن هناك رغبة جادة من الدولة لتجاوز هذه الأوضاع .

وأكد أن الحروب لها صور مختلفة وما نحن فيه هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادى وأحوالنا، لافتا إلى أن التحدى كبير جدا وعلينا أن نجتهد ونحن نستطيع بكم وبتحملكم، بكم لا بد أن نعبر ظروفنا الصعبة وأن يتحست اقتصادنا با يليق بنا وبكم وبأولادكم وأحفادكم القادمين إن شاء الله.