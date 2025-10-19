الرئيس السيسي: يد الله كانت موجودة مع مصر وحفظتها آخر 15 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يد الله كانت موجودة مع مصر وحفظتها آخر 15 عاما، قائلا: "بنقولها ونحكي الفترة التي تقريبا 15 سنة منذ 2011.. كان برضه خلال الواقع اللى بنعيش فيه حوالين منا بيأكد أن يد الله كانت موجودة مع مصر وحفظتها وعبرت بيها وساندتها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "ده في حد ذاته كرم من ربنا.. دول كتير حصل لها ظروف زي ظروفنا.. والظروف الصعبة كتير وعدد السكان في مصر مش بسيط.. هو مالك المك وأمره نافذ".