الرئيس السيسي: متفائل جدا بحالنا دلوقتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: إن هذا اليوم من الأيام الجميلة إن شاء الله وأنا متفائل جدا جدا بحالنا دلوقتى، يمكن فى الكلمة هقول بعض النقاط الإيجابية التى حققناها والتى ساعدنا فيها ربنا كالعادة، وعاوز أقولكم الحرب مش بس بالسلاح لكنها بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعى والإرادة وبالثقة والتحمل كلها من أشكال الأسلحة، علشان كده عملوا حكاية السفارات "مكر والله.. كذب.. وإفك" لكن هي السياسة كده لكن الله سبحانه وتعالى مطلع.. شفتوا العزة؟ مش احنا.. هو دائما ربنا ما يحرمنا أبدا من دعمه ومن نصره ويشرفنا دائما برضاه دائما وأبدا".

يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة- اليوم الأحد- الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.