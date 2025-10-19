الرئيس السيسي: «ساعة الحرب بتأخر البلد سنين.. والكلمة تأثيرها خطير»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوضع خلال فترة حرب غزة كان صعبا وكنا نحاول قدر الإمكان إيقاف الحرب والسيطرة على الوضع، متابعا: "في وسط هذا الكلمة كانت مهمة.. وتأثيرها خطير.. الكلمة تبقي نور تدخل الإنسان الجنة.. أو تدخله النار".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "متصورين إن مصر تاخد إجراء وتحارب علشان اللى بيحدث في غزة؟!.. مطلوب إن مصر صاحبة الـ 110 ملايين وفيه 10 ملايين ضيوف.. ومقدرات ومستقبل الدولة ومستقبل شبابها نضيعه علشان يعني فكرة أو وجهة نظر موجودة".