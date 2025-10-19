الرئيس السيسي: مصر تكلفت 100 مليار جنيه في حرب الإرهاب غير الشهداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تكلفت 100 مليار جنيه في حرب الإرهاب غير الشهداء، متابعا: "ده غير المصابين من الجيش والشرطة والقضاء وأبناء الشعب.. 100 مليار جنيه تكلفة القوات المسلحة.. 150 مليار تكلفة الدولة بعد أحداث 2011 حتي عامي 2013 و2014 والأوضاع التي حدثت وتأثيرها على الاقتصاد.. أرقام ضخمة وتداعيتها وتأثيرها يستمر لفترة طويلة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "رغم إن الظروف صعبة والأوضاع قاسية لكن عندهم قلب وإرادة للتغيير.. وفيه محاولة جادة لتجاوز ده".